Jennifer Lopez in tailleur omaggia l'officewear (ma senza camicia)
© IPA | Il look di Jennifer Lopez al Women in Entertainment Gala 2025
© IPA | Il look di Jennifer Lopez al Women in Entertainment Gala 2025
In una recente intervista tv la popstar racconta l'anno di stop dopo la separazione e la scelta di non frequentare nessuno: "Ho dovuto fermare tutto"
Capelli lunghi dopo i 50 anni: Jennifer Lopez agli American Music Awards 2025 © IPA
Jennifer Lopez dice di essere entrata in una fase nuova: single e serena. Lo ha raccontato in un’anticipazione dell’intervista a Nightline, mostrata durante Good Morning America, dove la cantante e attrice – 56 anni – ha parlato di come sta vivendo il periodo successivo alla fine del matrimonio con Ben Affleck e, soprattutto, perché stavolta ha scelto di non "riempire" subito il vuoto con lavoro o nuove storie.
"Sto benissimo da sola", è il senso del suo messaggio. E non è una frase di circostanza: JLo spiega che per gran parte della vita ha sempre avuto una relazione importante. "Non sapevo davvero cosa volesse dire vivere da sola. Ho sempre avuto dei fidanzati", ha ammesso, raccontando che spesso aveva la sensazione di avere troppe cose "fuori controllo".
Dopo la rottura e la richiesta di divorzio nell’estate 2024, Lopez dice di aver fatto una scelta netta: fermarsi. "Ho dovuto stopparmi", ha spiegato, aggiungendo di aver cancellato impegni e di aver deciso di restare a casa per affrontare davvero quello che era successo, senza "scappare" nel lavoro o in un’altra relazione.
Un passaggio che, nelle sue parole, le è servito per rimettere ordine: "Sono arrivata a un punto in cui mi fido davvero di me stessa e mi apprezzo un po’ di più", ha detto, parlando di un cambio di sguardo anche verso la propria vita. Niente auto-giudizi continui e meno bisogno di dimostrare qualcosa.
Nel racconto di JLo torna spesso la famiglia. La cantante è mamma dei gemelli Max ed Emme, oggi diciottenni, avuti con Marc Anthony. E proprio loro, spiega, sono stati il centro di quella pausa: "Avevo bisogno di stare a casa con i miei figli, e quella era la priorità". Un modo anche per proteggere la parte più privata in un momento inevitabilmente esposto.
Alla domanda su eventuali nuove frequentazioni, la risposta è stata secca: "No, non sto vedendo nessuno". E con una battuta ha aggiunto: "Per carità, non voglio rovinare nulla". Tradotto: oggi le sta bene così.
Sul fronte professionale, però, Jennifer Lopez non è sparita. Anzi: dopo lo stop, è tornata a lavorare e in queste settimane è impegnata con la residency "Up All Night" a Las Vegas, al Caesars Palace. E mentre rimette in moto i progetti, dice di sentirsi in un periodo "bello", più leggero: "Sono davvero felice. Mi sento bene".
© IPA | Il look di Jennifer Lopez al Women in Entertainment Gala 2025
© IPA | Il look di Jennifer Lopez al Women in Entertainment Gala 2025