Jennifer Lopez, la sua beauty routine per il collo fa impazzire i social

La cosa che colpisce maggiormente nei vari step di bellezza eseguiti da JLo è l'attenzione per un'area generalmente piuttosto trascurata dalla skincare quotidiana, quella del collo. "A un certo punto ho iniziato a preoccuparmene davvero", confida l'artista nel corso del video. Dopo aver lavato il viso, la sua beauty routine mattutina inizia applicando l'illuminante e un siero specifico per il collo, appunto. Pettina poi le sopracciglia, applica il fondotinta su viso e collo e stende su quest'ultimo ancora un po' di siero. A seguire, delinea le labbra con una matita, usa il bronzer per definire l'ovale del viso e fare il contouring, passa a truccare gli occhi. Un velo di blush, piegaciglia e mascara. A chiusura, un balsamo idratante per le labbra.