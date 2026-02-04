Jennifer Lopez, la sua beauty routine per il collo fa impazzire i social

Jennifer Lopez, dea “perennial”: body sgambatissimi e look audaci
© IPA | JLo e la sua performance al Lucca Summer Festival
© IPA | JLo e la sua performance al Lucca Summer Festival
Pioggia di like per il video in cui la star si mostra al mattino davanti allo specchio e in completino da ginnastica
Jennifer Lopez nel suo video tutorial su Instagram © Instagram
Quali sono i segreti di bellezza di Jennifer Lopez? Energia da vendere, un corpo da urlo, un aspetto iper curato. Della star statunitense - 56 anni meravigliosamente portati e 246 milioni di follower solo su Instagram - si sa che dorme almeno nove ore per notte, che usa la protezione solare tutti i giorni, conduce uno stile di vita sano, segue una dieta ferrea e allenamenti rigorosi che le permettono di mantenere il suo corpo da urlo. Sui social sta riscuotendo un boom di "like" uno dei suoi ultimi post, in cui svela passo dopo passo la sua beauty routine mattutina.
Un video tutorial di pochi secondi in cui l'artista statunitense - cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, produttrice discografica e cinematografica - mostra che prendersi cura di sé è davvero alla portata di tutte. Nel mini filmato si mostra struccata e con un completino da ginnastica - top e leggings - intenta a mostrare e commentare punto per punto ogni passaggio della sua routine di bellezza.
La cosa che colpisce maggiormente nei vari step di bellezza eseguiti da JLo è l'attenzione per un'area generalmente piuttosto trascurata dalla skincare quotidiana, quella del collo. "A un certo punto ho iniziato a preoccuparmene davvero", confida l'artista nel corso del video. Dopo aver lavato il viso, la sua beauty routine mattutina inizia applicando l'illuminante e un siero specifico per il collo, appunto. Pettina poi le sopracciglia, applica il fondotinta su viso e collo e stende su quest'ultimo ancora un po' di siero. A seguire, delinea le labbra con una matita, usa il bronzer per definire l'ovale del viso e fare il contouring, passa a truccare gli occhi. Un velo di blush, piegaciglia e mascara. A chiusura, un balsamo idratante per le labbra.
© IPA | JLo e la sua performance al Lucca Summer Festival
© IPA | JLo e la sua performance al Lucca Summer Festival