Beauty tips: come realizzare il contouring, il trucco preferito dalle star

Si tratta, tecnicamente, di “sculpting make up”, ovvero riuscire a valorizzare il viso dando risalto ad alcuni tratti e lasciandone in ombra altri giocando soltanto con il trucco . Realizzare bene il contouring , già pratica amatissima dalle star, può tornare molto utile anche in questi tempi di smart working con le riunioni via Zoom e le videochiamate con Skype. Vediamo allora qualche dritta su come cercare di realizzarlo da sole …

EFFETTO “WOW” ASSICURATO - Il contouring consiste nel saper creare con il make up volumi differenti grazie a un gioco di luci e ombre. I prodotti “chiari”, come gli illuminanti, donano luce e mettono in risalto le zone su cui sono applicati, rendendole più visibili. Viceversa, le texture più scure di fondotinta e ciprie, creando delle ombre, nascondono e minimizzano. Attenzione, dunque, a saper creare il giusto mix: niente formulazioni troppo glitterate, piano anche a scurire troppo, si rischierebbe infatti di ritrovarsi con un viso a chiazze. In linea di massima, per “allungare” i volti tondi, si va ad agire su quattro aree specifiche: le tempie, quindi i lati della fronte, che vanno scurite. Vanno scuriti anche i lati del naso, per “allungarlo”, così come le aree sotto gli zigomi, creando una sorta di triangoli che confluiscono verso il centro del viso. Si passa, poi, alle mandibole e qui va prestata massima attenzione: serve il senso della misura (anche per scongiurare il rischio di dare la sensazione di avere la barba). Molto indicati, per aiutarsi, anche i pennelli da trucco: ottimo, e molto maneggevole, quello da blush.