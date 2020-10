Uomo, le dritte e i tagli giusti quando si inizia a perdere i capelli

Uomo, a lezione dalle star: i tagli giusti quando si iniziano a perdere i capelli Jude Law Afp 1 di 9 Vincent Cassel Afp 2 di 9 Dwayne Johnson Afp 3 di 9 Dwayne Johnson e Jason Statham Afp 4 di 9 Jason Statham Afp 5 di 9 Idris Elba con la moglie Sabrina Dhowre Afp 6 di 9 Bruce Willis con Edward Norton Afp 7 di 9 Vin Diesel Afp 8 di 9 Depot NO.105 Invigorating Shampoo - Energizzante, per problemi di caduta. Deterge delicatamente ed è particolarmente indicato per capelli indeboliti e assottigliati Ufficio stampa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci



Non c'è nessun problema. Iniziamo mettendolo subito in chiaro: anche perché le donne apprezzano (e pare pure moltissimo) gli uomini senza capelli. In generale, infatti, l'uomo calvo sviluppa un potere seduttivo indiscusso: ne guadagna in sicurezza, padronanza di sé, fascino. Provare per credere. Qualora, invece, non foste ancora certissimi di procedere a una rasatura definitiva, ecco qualche dritta in fatto di haircut "strategici" per dissimulare il diradarsi delle chiome...