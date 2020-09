Beauty, tagli capelli uomo autunno 2020: i trend forti da star e celebs

Depot - NO. 105 Invigorating Shampoo – Energizzante, per capelli con problemi di caduta. Deterge delicatamente rispettando il naturale equilibrio di cute e capelli. Particolarmente indicato per capelli indeboliti e assottigliati, che hanno perso vigore

COSA SCENDE - Ciuffo importante, lungo, protagonista. E rasature ai lati. L'autunno 2020 riporta in auge i tagli corti sfumati (più corti dietro e più lunghi davanti), che si prestano bene anche a chi ha i capelli ricci (o a chi ne ha pochi). Richiedono però molta cura, perché la sfumatura ai lati va mantenuta sempre netta e il ciuffo non va lasciato allungare senza controllo. Ad ogni modo, niente di troppo costruito, né studiato: la parola d'ordine resta naturalezza. Ben vengano anche le pieghe spettinate, capaci di "ammorbidire" anche i volti squadrati.



COSA SALE - Niente eccessi: non trovano spazio i tagli troppo corti, né tantomeno le rasature a zero. Chi, invece, proprio non si sente di dover rinunciare alle lunghezze, può optare per uno styling comunque ordinato, da ottenere magari portando i capelli pettinati all'indietro.