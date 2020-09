Venezia 77 e tagli di capelli autunno: i beauty look da copiare alle star Cate Blanchett 1 di 18 Anna Foglietta, madrina di Venezia 77 18 di 18 Anna Foglietta, madrina di Venezia 77 18 di 18 Tilda Swinton 18 di 18 Romola Garai 18 di 18 Cristiana Capotondi 18 di 18 Maya Hawke 18 di 18 Gia Coppola 18 di 18 Vanessa Kirby 18 di 18 Vanessa Kirby 10 di 18 Romola Garai 11 di 18 Charlotte Vega 12 di 18 Cristina Chiriac 13 di 18 Mona Fastvold 14 di 18 Claudia Gerini 15 di 18 La modella norvegese Frida Aasen Afp 16 di 18 Emma Marrone Afp 17 di 18 Bioscalin BiomActive Shampoo Equilibrante - Deterge delicatamente eliminando le particelle nocive accumulate, preservando il microbioma cutaneo del cuoio capelluto e donando nuova vitalità ai capelli Ufficio stampa 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Settembre, tempo di ripartenze e voglia di cambiamenti. Forse mai come quest’anno, così profondamente segnato dall’incertezza tra pandemia, post Covid e timori di nuove ondate. Tuttavia, dopo il rientro dalle vacanze, arriva sempre un’energia nuova nell’aria. Guardando ai trend per l’autunno 2020, ecco cosa ci aspetta in fatto di capelli, a partire dalle ispirazioni che arrivano dai look delle star protagoniste della 77esima Mostra del cinema di Venezia…