Venezia 77, è ‘beard style’ mania: come portare la barba in autunno

Sarà che il ‘beard factor’ renda sexy a prescindere . E che il lockdown si sia rivelato addirittura un complice, nel favorire le lunghezze e l’ attenzione per il grooming . Fatto sta che la barba non perde minimamente il suo fascino, anzi, prosegue inarrestabile il suo momento d’oro. Amata dagli uomini, apprezzatissima dalle donne, ecco allora cosa dicono le tendenze per il prossimo autunno . A fare da spunto, i ‘beard styles’ sfoggiati in questi giorni a Venezia dai divi del cinema…

LO STILE GENTLEMAN – È la barba omogenea e dai contorni curati, la più elegante in assoluto. Corta, o comunque dalle lunghezze molto contenute, non prevede ad ogni modo eccessi di grooming né estrosità. Collo e guance sono definiti con precisione. Assolutamente perfetta, per chi tiene ad essere sempre impeccabile.



LO STILE FINTO TRASCURATO - È la barba ‘easy chic’, perfetta da portare quando fa fatica a crescere in maniera omogenea. Prevede una maggiore regolazione delle parti in genere meno folte, quindi non baffi e mento. Non essendo omogenea, un piccolo trucco ottico potrebbe essere quello di mantenere la linea di attaccatura sulle guance il più alta possibile.



LO STILE HIPSTER – Ve lo diciamo da un po’: non è più il tempo dei barboni lunghi e importanti. Tuttavia, sappiamo che continuano a piacervi. Sui social hanno sempre il loro perché. Il consiglio, allora, è quello di prendervene cura con regolarità, badando alle lunghezze, nutrendo la pelle e avvalendovi anche delle mani e dei consigli del vostro barbiere di fiducia. Non c’è niente di peggio di una barba trascurata, è il vostro biglietto da visita: avere un look ordinato e armonioso è importantissimo sempre.