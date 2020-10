Uomo, beauty trend autunno 2020: è il momento di farsi crescere i baffi

A nominarli, il pensiero corre subito a quelli celebri di Hercule Poirot, Salvator Dalì, Gomez Addams o Peter Sellers. Associati a uno stile percepito come piuttosto desueto o d’antan solo fino a poco tempo fa, stanno tornando alla grande tra i beauty trend di questo autunno 2020. I baffi sono vivi e lottano insieme a noi: per portarli (e curarli) con dimestichezza, qualche dritta è arrivata di recente anche dai look delle star …

CURA, PAZIENZA E COSTANZA - Quelli di Pierfrancesco Favino non sono passati inosservati, ad esempio, sui red carpet veneziani dell’ultima Mostra del cinema. Dall’America “risponde” il collega Armie Hammer ma già Henry Cavill qualche anno fa ha tracciato la rotta. Per prendersi cura dei baffi, si parte innanzitutto dal viso, con una beauty routine quotidiana che prevede un’accurata idratazione della pelle (specie dopo ogni rasatura). Bene quelli che spiccano su barbe rade e appena lasciate incolte ma per mantenere un “moustache look” impeccabile bisogna armarsi di pazienza, costanza e forbicine. Il baffo pieno, ad esempio, va pettinato verso il basso e vanno spuntate le irregolarità, seguendo la forma. Per i peli di almeno mezzo centimetro, si può ricorrere anche al tagliacapelli con il distanziatore. Il segreto sta tutto nel saper mantenere un’immagine armoniosa con la forma e i lineamenti del viso.