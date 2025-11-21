Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Beauty
GLI STEP PER FARLO DA SOLE

Beauty trend, l'underpainting: la tecnica per truccarsi come le star

Effetto “sculpt glow”: i consigli di una make up artist seguitissima sui social per un viso definito e luminoso, meno marcato rispetto al contouring

21 Nov 2025 - 07:03
L'underpainting sul viso della modella statunitense Hailey Bieber © IPA

L'underpainting sul viso della modella statunitense Hailey Bieber © IPA

Un beauty trend amatissimo dalle star e che è possibile replicare facilmente da sole. È una tecnica make up diametralmente opposta al contouring, tra le tendenze dominanti degli ultimi anni (Kim Kardashian lo ha reso una nota caratteristica del suo signature look) ma con cui si rischia di ottenere un aspetto troppo carico e artefatto. Parliamo dell’underpainting, che ha preso sempre più piede anche grazie ai social.  

I beauty trend da copiare alle star: che cos’è l’underpainting

 Si tratta di una tecnica che dimostra, ancora una volta, come si possano modellare i contorni del viso utilizzando semplicemente il trucco. Unisce definizione, luminosità e naturalezza, per un effetto “sculpt glow”. Hailey Bieber, Kendall Jenner e Jennifer Lopez sono tra le celebs che lo apprezzano particolarmente. Vediamo, allora, in cosa consiste e come ottenerlo. 

Visualizza il post su Instagram
 
Leggi anche
Tendenze sopracciglia autunno 2025: le "renaissance brows" di Mia Goth, le "bold brows" di Gigi Hadid, le "slit brows" di Iris Law e decolorate come Jenna Ortega

Tendenze sopracciglia: tagliate o decolorate, come le portano le celebs

Tre hair look proposti da Emma Chamberlain, Kaia Gerber e Selena Gomez sul red carpet dell'Academy Museum Gala

I tagli di capelli che ringiovaniscono da copiare alle star per l’autunno

Un make up definito ma discreto

 Sui social sono virali i tutorial realizzati da Mary Phillips, make up artist delle star, che è arrivata a proporre per realizzare l’underpainting una sua linea beauty appositamente concepita. Per ottenere una base radiosa e luminosa, si lavora al contrario: si scolpiscono prima gli zigomi, utilizzando illuminante e correttore in una nuance di qualche tono più scura rispetto al colore della pelle. Il fondotinta si applica, invece, solo in un secondo momento. 

Gli step dell’underpainting

 Punto di partenza è una buona skincare, che consente alla pelle idratata di andare a fondersi in maniera ottimale con i prodotti make up. Si comincia stendendo il correttore per minimizzare borse, occhiaie e illuminare e levigare il contorno occhi. Da qui, si procede con il contouring, applicando un prodotto apposito su zigomi, attaccatura dei capelli, lati del naso, mento e mascella. È importante sfumarlo il più possibile, con pennelli puliti e preferibilmente piccoli. Entra in gioco solo a questo punto, il fondotinta: da scegliere in una texture abbastanza leggera - per dare un effetto trasparente a quanto applicato in precedenza – e da sfumare con movimenti circolari avvalendosi di un pennello arrotondato. Per rifinire, via libera a un tocco di blush, di illuminante o di bronzer in crema. 

Visualizza il post su Instagram
 
Leggi anche
Il look di Kim Kardashian per il suo after party di compleanno a Londra: treccine afro e corsetto

Kim Kardashian rispolvera le treccine afro: come replicarle e a chi stanno bene

Tra le star che hanno condiviso la loro beauty routine a base di collagene anche Jennifer Aniston, Victoria Beckham e Kate Hudson

Perdita di collagene, i segnali da non sottovalutare e i rimedi delle star

Da Jenna Ortega a Lily-Rose Depp: il make up da "tired girl"

1 di 21
© IPA | Mood “tired girl”: tra le addicted anche Lily-Rose Depp 
© IPA | Mood “tired girl”: tra le addicted anche Lily-Rose Depp 
© IPA | Mood “tired girl”: tra le addicted anche Lily-Rose Depp 

© IPA | Mood “tired girl”: tra le addicted anche Lily-Rose Depp 

© IPA | Mood “tired girl”: tra le addicted anche Lily-Rose Depp 

beauty
trend
star

Sullo stesso tema