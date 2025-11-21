Beauty trend, l'underpainting: la tecnica per truccarsi come le star

Da Jenna Ortega a Lily-Rose Depp: il make up da "tired girl"
Effetto “sculpt glow”: i consigli di una make up artist seguitissima sui social per un viso definito e luminoso, meno marcato rispetto al contouring
Un beauty trend amatissimo dalle star e che è possibile replicare facilmente da sole. È una tecnica make up diametralmente opposta al contouring, tra le tendenze dominanti degli ultimi anni (Kim Kardashian lo ha reso una nota caratteristica del suo signature look) ma con cui si rischia di ottenere un aspetto troppo carico e artefatto. Parliamo dell’underpainting, che ha preso sempre più piede anche grazie ai social.
Si tratta di una tecnica che dimostra, ancora una volta, come si possano modellare i contorni del viso utilizzando semplicemente il trucco. Unisce definizione, luminosità e naturalezza, per un effetto “sculpt glow”. Hailey Bieber, Kendall Jenner e Jennifer Lopez sono tra le celebs che lo apprezzano particolarmente. Vediamo, allora, in cosa consiste e come ottenerlo.
Sui social sono virali i tutorial realizzati da Mary Phillips, make up artist delle star, che è arrivata a proporre per realizzare l’underpainting una sua linea beauty appositamente concepita. Per ottenere una base radiosa e luminosa, si lavora al contrario: si scolpiscono prima gli zigomi, utilizzando illuminante e correttore in una nuance di qualche tono più scura rispetto al colore della pelle. Il fondotinta si applica, invece, solo in un secondo momento.
Punto di partenza è una buona skincare, che consente alla pelle idratata di andare a fondersi in maniera ottimale con i prodotti make up. Si comincia stendendo il correttore per minimizzare borse, occhiaie e illuminare e levigare il contorno occhi. Da qui, si procede con il contouring, applicando un prodotto apposito su zigomi, attaccatura dei capelli, lati del naso, mento e mascella. È importante sfumarlo il più possibile, con pennelli puliti e preferibilmente piccoli. Entra in gioco solo a questo punto, il fondotinta: da scegliere in una texture abbastanza leggera - per dare un effetto trasparente a quanto applicato in precedenza – e da sfumare con movimenti circolari avvalendosi di un pennello arrotondato. Per rifinire, via libera a un tocco di blush, di illuminante o di bronzer in crema.
