Beauty trend, l'underpainting: la tecnica per truccarsi come le star

Punto di partenza è una buona skincare, che consente alla pelle idratata di andare a fondersi in maniera ottimale con i prodotti make up. Si comincia stendendo il correttore per minimizzare borse, occhiaie e illuminare e levigare il contorno occhi. Da qui, si procede con il contouring, applicando un prodotto apposito su zigomi, attaccatura dei capelli, lati del naso, mento e mascella. È importante sfumarlo il più possibile, con pennelli puliti e preferibilmente piccoli. Entra in gioco solo a questo punto, il fondotinta: da scegliere in una texture abbastanza leggera - per dare un effetto trasparente a quanto applicato in precedenza – e da sfumare con movimenti circolari avvalendosi di un pennello arrotondato. Per rifinire, via libera a un tocco di blush, di illuminante o di bronzer in crema.