Secondo la versione fornita dalla giovane americana, lei e il compagno avrebbero ordinato due coppette da tre gusti. Durante la preparazione, però, sarebbero stati aggiunti altri prodotti che, a loro dire, sembravano essere offerti come semplice guarnizione. Nel suo racconto, Nicole sostiene che il personale avrebbe proposto ingredienti aggiuntivi come macarons e cannolini al pistacchio senza chiarire che si trattava di extra a pagamento. Convinta che il prezzo finale fosse ben più contenuto, la coppia avrebbe scoperto solo al momento del pagamento l'importo reale della consumazione. "Pensavo avessero detto 14 euro" ha spiegato la turista, raccontando di essersi accorta della cifra soltanto dopo aver controllato attentamente lo scontrino.