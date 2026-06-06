Se il viaggio si accorcia, anche la programmazione segue la stessa tendenza. La finestra media tra prenotazione e partenza si attesta a 51 giorni, ma per molte mete italiane si registra un numero crescente di prenotazioni effettuate a ridosso del soggiorno. La tendenza evidenzia una netta differenza tra chi organizza con largo anticipo e chi decide all'ultimo momento. Le destinazioni intercontinentali, come Giappone e Stati Uniti, continuano a richiedere mesi di pianificazione. Al contrario, il turismo domestico estivo è sempre più influenzato dall’immediatezza: più la meta è vicina, più la scelta diventa impulsiva.