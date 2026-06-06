Vacanze estive, gli italiani prenotano sempre più tardi e scelgono viaggi sempre più brevi
Un'analisi su oltre 500mila prenotazioni rivela il nuovo volto del turismo: cresce il fenomeno degli "smart break" e aumentano le scelte dettate dal budget
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Le vacanze degli italiani diventano sempre più brevi. A cambiare non sono soltanto le destinazioni, ma soprattutto il modo di concepire il tempo libero. Secondo un'analisi realizzata dalla travel tech italiana Salabam Solutions su oltre 500mila prenotazioni, la durata media di un soggiorno si è ridotta a 2,7 giorni. Un dato che conferma la crescente diffusione degli smart break: pause concentrate nei weekend o nei ponti, che sostituiscono progressivamente le tradizionali ferie di una o due settimane. Più che un'unica vacanza annuale, molti italiani scelgono di distribuire diverse brevi esperienze durante l'arco dell'anno.
Prenotazioni sempre più tardive
Se il viaggio si accorcia, anche la programmazione segue la stessa tendenza. La finestra media tra prenotazione e partenza si attesta a 51 giorni, ma per molte mete italiane si registra un numero crescente di prenotazioni effettuate a ridosso del soggiorno. La tendenza evidenzia una netta differenza tra chi organizza con largo anticipo e chi decide all'ultimo momento. Le destinazioni intercontinentali, come Giappone e Stati Uniti, continuano a richiedere mesi di pianificazione. Al contrario, il turismo domestico estivo è sempre più influenzato dall’immediatezza: più la meta è vicina, più la scelta diventa impulsiva.
L'Italia resta la regina delle prenotazioni
Nonostante la crescente facilità di spostamento, la maggior parte dei viaggiatori continua a preferire destinazioni nazionali: oltre il 62% delle prenotazioni analizzate riguarda infatti località italiane. A notevole distanza seguono Francia e Spagna, che raccolgono rispettivamente poco meno del 6% e poco più del 5% delle prenotazioni. Un dato che conferma la forza del turismo di prossimità e la ricerca di soluzioni facilmente raggiungibili.
Il turismo diventa strategico
Tra i fenomeni più interessanti emersi dall'analisi c'è la crescita di un turismo sempre più attento alla spesa: i viaggiatori non rinunciano alle mete desiderate, ma cercano soluzioni alternative per contenere i costi. È il caso delle cosiddette destinazioni satellite: località vicine ai grandi centri turistici che permettono di risparmiare su alloggi e servizi mantenendo un facile accesso alle principali attrazioni. In Italia, ad esempio, cresce l'interesse per aree come Mestre come base per visitare Venezia. La stessa logica si ritrova all'estero, dove piccoli comuni nei dintorni di Parigi vengono scelti come punto d'appoggio per raggiungere Disneyland, soprattutto dalle famiglie.
Hotel preferiti per praticità e semplicità
Anche le strutture ricettive riflettono il cambiamento delle abitudini. Quasi tre prenotazioni su quattro riguardano hotel tradizionali, che raccolgono il 72,9% delle preferenze. Molto più contenuta la quota di bed & breakfast e appartamenti. Nei soggiorni brevi, infatti, prevale la ricerca di soluzioni immediate, facilmente prenotabili e con un'organizzazione ridotta al minimo.
Non conta più solo la meta, ma chi parte
Un altro elemento che emerge con forza è la crescente segmentazione dei comportamenti turistici. Le scelte non dipendono soltanto dalla destinazione, ma anche dalla composizione del gruppo di viaggio. I genitori single tendono a privilegiare località caratterizzate da servizi efficienti e organizzazione consolidata, come la Riviera Romagnola. I gruppi di amici cercano invece mete ad alta componente sociale e di intrattenimento, mentre le famiglie numerose mostrano interesse per destinazioni flessibili, dalla montagna estiva ai parchi tematici. In questo scenario, la domanda che orienta la scelta non è più semplicemente dove andare, ma soprattutto con chi partire.
Il clima guida le nuove rotte turistiche
Le temperature sempre più elevate influenzano anche le preferenze di viaggio. Si rafforza il fenomeno del coolcationing, ovvero la ricerca di destinazioni più fresche durante i mesi estivi. Paesi del Nord Europa e località montane registrano un interesse crescente da parte di chi desidera sfuggire alle ondate di calore. In inverno, invece, il movimento si inverte: Canarie e Mar Rosso continuano ad attrarre chi cerca temperature miti senza affrontare lunghi viaggi.
Il welfare aziendale spinge i viaggi durante tutto l'anno
A sostenere questa trasformazione contribuisce anche il welfare aziendale. I benefit destinati ai dipendenti vengono utilizzati sempre più spesso per finanziare brevi soggiorni distribuiti nell'arco dell'anno. Con una disponibilità media di circa 900 euro per lavoratore e un livello di utilizzo elevato, questi strumenti favoriscono partenze frequenti e contribuiscono alla destagionalizzazione dei flussi turistici.
Un nuovo modello di vacanza
L'istantanea scattata da Salabam Solutions racconta un viaggiatore diverso da quello di pochi anni fa: meno legato alle vacanze lunghe, più attento al budget e più incline a decidere in tempi rapidi. Il turismo non perde centralità nelle abitudini degli italiani, ma cambia forma. Le esperienze si moltiplicano, si distribuiscono durante l'anno e vengono costruite con un approccio sempre più flessibile, dove convenienza, praticità e qualità dell'esperienza contano più della durata del soggiorno.