Ucraina, raid di Kiev su Belgorod e Sebastopoli: un morto e una donna ferita

Una serie di attacchi incrociati che arrivano dopo le ultime dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale è necessario porre fine alla guerra perché "persino i russi sono scontenti dei combattimenti in corso". In particolare: "La maggioranza in Russia sta già discutendo con Putin sul fatto che la sua guerra non ha fine, e tutte le attuali difficoltà per i russi dovrebbero avvicinarli all'idea che la loro guerra esiste davvero, e non è solo 'lanci di pietre dal cielo', e che la loro guerra deve finire", ha sottolineato il presidente ucraino osservando che il suo Paese ha già presentato tutte le proposte necessarie per avviare veri negoziati con la Russia.