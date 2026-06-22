Guerra dei droni, il conflitto russo-ucraino entra nell’era dell’attacco automatizzato: ecco perché

Nella notte tra domenica e lunedì i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e abbattuto 301 droni ucraini. Nella fattispecie, sono stati annientati velivoli sul Mar d'Azov e sul Mar Nero. Il numero di dispositivi abbattuti in fase di avvicinamento alla capitale ha raggiunto quota 70, secondo quanto reso noto dal sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin. L'attività degli aeroporti è temporaneamente sottoposta a limitazione delle prime ore del mattino. Notte di attacchi con droni russi anche in Ucraina. Secondo i dati preliminari diffusi dall'Aeronautica militare delle Forze armate ucraine nella notte sono stati neutralizzati ben 79 droni di provenienza russa. In meno di ventiquattr'ore, quindi, sono stati impiegati complessivamente quasi 400 velivoli dalle due fazioni. Fatto, quest'ultimo, che dimostra come i nuovi protagonisti del conflitto russo-ucraino siano i droni.