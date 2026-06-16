Ucraina, Trump spinge per l'intesa con Mosca: "Farò tutto ciò che è in mio potere" | Oltre 170 droni su Mosca, Zelensky: "La Russia deve essere costretta a terminare la guerra"

La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è al centro del dibattito del G7 di Evian. In particolare, il presidente Usa Donald Trump, dopo aver incontrato Volodymyr Zelensky a margine del summit, ha dichiarato che "la Russia deve fare un accordo", assicurando inoltre che farà "tutto ciò che è in suo potere" per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon: "Con lui e Putin ci diciamo sempre le stesse cose: loro stanno continuando a combattere, stanno continuando a perdere i loro soldati, così tanti soldati, non succedeva una cosa del genere dalla Seconda Guerra Mondiale. Ho risolto otto guerre, pensavo che questa fosse la più semplice da risolvere, ma in realtà purtroppo i due leader non sono compatibili, non riescono a incontrarsi". Intanto, dal Cremlino fanno sapere che Vladimir putin non ha ricevuto alcun invito per partecipare ai lavori del G7.