Raid incrociati tra Russia e Ucraina: 9 morti tra Kiev e Kharkiv, 3 a sud di Mosca

I cinque soccorritori sono stati uccisi a Kharkiv da un secondo attacco russo mentre combattevano un incendio causato da un precedente attacco, ha dichiarato il ministro dell'Interno Ihor Klymenko. Almeno altri cinque operatori dei servizi di emergenza sono rimasti feriti. Una serie di potenti esplosioni ha riecheggiato in tutta Kiev, con un'ondata di missili balistici seguita da droni Shahed, mentre molte persone cercavano rifugio sottoterra e le autorità esortavano i residenti a mettersi al riparo. "Kiev è sotto il fuoco principale. Si registrano ingenti danni alle infrastrutture civili", ha affermato Klymenko. Venti persone, tra cui un bambino, hanno richiesto assistenza medica nella capitale, ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell'Amministrazione militare della città di Kiev.