Guerra in Ucraina, nella notte attacchi russi con 221 droni e due missili Iskander

Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander-M e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Lo afferma l'Aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Aerei, unità missilistiche antiaeree, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo.