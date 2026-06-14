Gran Bretagna, Starmer: "Intercettata petroliera della flotta ombra russa nel Canale della Manica"

Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel Canale della Manica nelle prime ore della mattina di domenica 14 giugno. Lo ha dichiarato il premier britannico, Keir Starmer. Nel corso di un'operazione durata sei ore, i commando dei Royal Marines e agenti delle forze dell'ordine specializzati della National Crime Agency, con il sostegno della Royal Air Force, sono saliti a bordo dell'imbarcazione. "La nave, denominata Smyrtos, sarà tenuta sotto sorveglianza al largo della costa meridionale del Regno Unito mentre le indagini proseguono", ha dichiarato il ministero della Difesa in un comunicato. "Questa operazione di successo - ha spiegato Starmer - infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi". L'operazione è stata sostenuta da velivoli del Gruppo aereo marittimo, da un aereo Raf P-8, nonché dalle navi Hms Sutherland e Hms Ledbury. Secondo il sito web di monitoraggio MarineTraffic, la Smyrtos naviga sotto bandiera camerunese e si trova all'ancora nel Canale della Manica, spiega la Bbc.