Nel Regno Unito un uomo ha ricevuto una rivista 19 anni dopo averla ordinata

Un messaggio che a Paul è sembrata quasi una presa in giro, tanto da lasciare intendere che la rivista non gli serve più: i suoi figli, di 18 e 20 anni, sono cresciuti, frequentano l'università e non vivono più con il 52enne. "Allora non credo ci fossimo resi conto che la rivista mancasse, poi è arrivata all'improvviso via posta - ha raccontato l'uomo alla britannica BBC -. Ciò che mi ha infastidito sono state le 'scuse per il disagio': i miei due figli ormai sono andati via di casa".