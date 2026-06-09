Nel Regno Unito un uomo ha ricevuto una rivista 19 anni dopo averla ordinata
Paul Edwards aveva ordinato una copia di Mother & Baby nel 2007. La Royal Mail gli ha consegnato l'ordine con un messaggio: "Siamo veramente dispiaciuti"
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"Ben fatto Royal Mail. Ci sono voluti ben 19 anni per consegnare questa rivista. L'inconveniente? I miei figli sono andati via di casa". Poche parole condite da una buona dose di sarcasmo quelle di Paul Edwards, 52 anni, su X. L'uomo, residente a Chester, nel nord-est dell'Inghilterra, nel 2007 aveva ordinato una copia di Mother & Baby, rivista dedicata alla gravidanza e alla prima infanzia. Giorni, mesi e addirittura di anni di attesa, per la precisione 19, fino a quando, venerdì 6 giugno 2026, il principale servizio postale britannico ha recapitato il periodico con un biglietto: "Le nostre sincere scuse".
Un messaggio che a Paul è sembrata quasi una presa in giro, tanto da lasciare intendere che la rivista non gli serve più: i suoi figli, di 18 e 20 anni, sono cresciuti, frequentano l'università e non vivono più con il 52enne. "Allora non credo ci fossimo resi conto che la rivista mancasse, poi è arrivata all'improvviso via posta - ha raccontato l'uomo alla britannica BBC -. Ciò che mi ha infastidito sono state le 'scuse per il disagio': i miei due figli ormai sono andati via di casa".
La Royal Mail, che non ha dato spiegazioni sulla vicenda, in passato è stata spesso critica per i numerosi ritardi nella spedizione di posta e pacchi. Di recente, l'autorità di regolamentazione della Gran Bretagna ha avviato un’indagine proprio sull'azienda per non aver raggiunto gli obiettivi annuali di consegna: tra marzo 2025 e marzo 2026, quasi un quarto della posta prioritaria è arrivata in ritardo. Proprio per questi motivi, sia nel 2021 che nel 2023 la Royal Mail è stata condannata a pagare multe salatissime, rispettivamente da 43 e 24 milioni di euro.