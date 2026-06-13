Zelensky: "Il destino dell'Europa si decide in Ucraina e su come finirà la guerra"

"E questo nostro diritto è allo stesso tempo il diritto di ogni nazione nella nostra regione. Stiamo lottando per la nostra libertà e per la loro, per l'Europa per noi e per loro, per i Paesi baltici e per la Polonia, per l'Ungheria e la Slovacchia, per la Romania e la Moldavia, e per i popoli del Caucaso - prosegue Zelensky -. È per questo che il destino dell'Europa si decide qui, si decide in Ucraina, in questa guerra, e su come questa guerra finirà, e se la Russia avrà ancora la forza e la volontà dopo questa guerra di minacciare l'esistenza dell'Ucraina e degli altri suoi vicini, e l'intera Europa". Zelensky infine precisa che "è per questo che dobbiamo porre fine a questa guerra con dignità e con garanzie di sicurezza. E questo è ciò di cui discuteremo con i nostri partner durante il vertice del G7 in Francia, e successivamente al vertice del Consiglio europeo e a quello della Nato ad Ankara".