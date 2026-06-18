Ucraina, attacco missilistico su Kiev nella notte: udite esplosioni | A Mosca colpita una raffineria

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Non accenna a placarsi la situazione in Ucraina. Durante la notte l'amministrazione militare di Kiev e l'Aeronautica militare delle forze armate ucraine ha diramato un "allarme aereo in diverse regioni a causa della minaccia di un possibile utilizzo di armi balistiche da parte della Russia". Poco dopo infatti, la capitale ucraina è stata colpita da un attacco missilistico. Sono stati uditi il rumore di un missile e due esplosioni. Le persone sono quindi scese in strada e si sono dirette di corsa verso i rifugi.
A Mosca colpita una raffineria
La risposta non si è fatta attendere e diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca. Lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia Tass, il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin. "Le difese aeree continuano a respingere un attacco su larga scala. Diversi droni hanno raggiunto la raffineria di Mosca. Si stanno adottando misure per far fronte alle conseguenze" ha scritto sull'app di messaggistica Max. In particolare, i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto almeno 52 droni che volavano verso la capitale.