Ucraina, attacco missilistico su Kiev nella notte: udite esplosioni | A Mosca colpita una raffineria

Non accenna a placarsi la situazione in Ucraina. Durante la notte l'amministrazione militare di Kiev e l'Aeronautica militare delle forze armate ucraine ha diramato un "allarme aereo in diverse regioni a causa della minaccia di un possibile utilizzo di armi balistiche da parte della Russia". Poco dopo infatti, la capitale ucraina è stata colpita da un attacco missilistico. Sono stati uditi il rumore di un missile e due esplosioni. Le persone sono quindi scese in strada e si sono dirette di corsa verso i rifugi.