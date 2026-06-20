Ucraina, attacco russo su Kharkiv: almeno un morto e nove feriti

È di un morto e nove feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane, mentre i colloqui guidati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022 rimangono di fatto congelati. Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie dopo che un raid ha colpito una zona residenziale. "Purtroppo, durante le operazioni di ricerca e soccorso, è stato ritrovato il corpo di una persona deceduta sotto le macerie dell'edificio distrutto", ha dichiarato Terekhov in un aggiornamento su Telegram.