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Continuano i raid

Ucraina, attacco russo su Kharkiv: almeno un morto e nove feriti

Il sindaco della città Terekhov ha riferito che il corpo della donna "è stato ritrovato sotto le macerie di un edificio distrutto"

20 Giu 2026 - 08:10
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La palazzina di cinque piani rasa al suolo dal bombardamento a Kharkiv © X

La palazzina di cinque piani rasa al suolo dal bombardamento a Kharkiv © X

È di un morto e nove feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane, mentre i colloqui guidati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022 rimangono di fatto congelati. Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie dopo che un raid ha colpito una zona residenziale. "Purtroppo, durante le operazioni di ricerca e soccorso, è stato ritrovato il corpo di una persona deceduta sotto le macerie dell'edificio distrutto", ha dichiarato Terekhov in un aggiornamento su Telegram.

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Ci sono anche almeno nove feriti

 Nell'attacco al distretto di Kholodnogirsky a Kharkiv nove persone sono rimaste ferite, cinque delle quali sono state ricoverate in ospedale, riferisce Oleg Synegubov, capo dell'amministrazione militare regionale. Mentre le autorità di Kherson, nell'Ucraina meridionale, hanno riferito che una donna di 72 anni è rimasta ferita in un attacco di droni a Zelenivka e altre tre nel distretto di Korabelny, sempre a Kherson.

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Mosca abbatte quasi 200 droni nella notte

 Non si fermano nemmeno gli attacchi ucraini. Secondo quanto riportato dal ministero della Difesa russo, tra le 20 di venerdì 19 giugno e le 7 della mattina di sabato 20, 187 droni ucraini sono stati intercettati in varie regioni della Russia. Le intercettazioni sono avvenute nelle regioni di Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Mosca, Oryol, Rostov, Tula e Voronez, nonché nella Repubblica di Crimea e sui mari Nero e d'Azov, ha precisato il ministero. Da parte sua, l'agenzia nazionale per il trasporto aereo, Rosaviatsia, ha segnalato restrizioni temporanee ai voli negli aeroporti di Bugulma, Izhevsk, Kaluga, Nizhnekamsk e Ufa per motivi di sicurezza.

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