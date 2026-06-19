Guerra Russia-Ucraina, si alza ancora il livello dello scontro: nella notte bombe su Kharkiv | Kiev centra una raffineria a Mosca

In questo contesto, il Consiglio europeo nelle ultime ore ha condannato fermamente la "recente e grave escalation da parte della Russia, compresi gli attacchi missilistici e con droni su larga scala contro i civili in Ucraina e i recenti attacchi contro il sito patrimonio mondiale dell'Unesco". L'Ue stigmatizza anche il "comportamento sempre più aggressivo, sconsiderato e irresponsabile nei confronti degli Stati membri dell'Ue, tra cui la manipolazione e l'interferenza di informazioni straniere e le minacce contro la presenza diplomatica europea in Ucraina".