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Mosca, droni ucraini colpiscono una raffineria: il momento dell'esplosione

Sotto attacco la capitale russa, con il sindaco"Sobyanin che ha dichiarato:""Diversi droni hanno raggiunto la raffineria"

18 Giu 2026 - 12:11
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Diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca, causando una forte esplosione. Lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia Tass, il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin: "Le difese aeree continuano a respingere un attacco su larga scala. Diversi droni hanno raggiunto la raffineria di Mosca. Si stanno adottando misure per far fronte alle conseguenze" ha scritto sull'app di messaggistica Max. In particolare, i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto almeno 182 droni che volavano verso l'area della capitale.

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