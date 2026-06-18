Consiglio Europeo adotta all'unanimità le conclusioni sull'Ucraina: è la prima volta da un anno e mezzo
I leader dei 27 Paesi membri hanno dato il via libera a nuove sanzioni alla Russia: rimarranno in vigore non più per 6 mesi ma per un anno intero
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Al Consiglio Europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità, da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I Paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta: da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
L'ostacolo Orban e la novità Magyar
Se l'unanimità era una chimera che da mesi non si verificava nelle aule di Bruxelles era a causa dell'opposizione ideologica e concreta dell'ormai ex leader ungherese Viktor Orban, con la sua postura spiccatamente filo-putiniana. Da metà aprile, però, il premier ungherese è stato soppiantato dal più moderato (ed europeista) Peter Magyar, che fin da subito aveva annunciato un netto cambio di passo per quanto riguarda le relazioni intra-europee.
Costa: "Tutti e 27 i leader sono uniti con Kiev"
La coesione di tutti i membri era già stata anticipata da un post sui social del presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa: "Oggi, tutti i 27 leader sono uniti e impegnati a sostegno dell'Ucraina. Stiamo procedendo con i colloqui di adesione, rafforzando la difesa ucraina attraverso il nostro prestito di supporto e aumentando la pressione sulla Russia con nuove sanzioni", si legge. "La nostra strategia sta funzionando. Insieme, stiamo invertendo la tendenza. È stato un piacere accoglierla al Consiglio Europeo, presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky".