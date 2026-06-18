Consiglio Europeo adotta all'unanimità le conclusioni sull'Ucraina: è la prima volta da un anno e mezzo

La coesione di tutti i membri era già stata anticipata da un post sui social del presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa: "Oggi, tutti i 27 leader sono uniti e impegnati a sostegno dell'Ucraina. Stiamo procedendo con i colloqui di adesione, rafforzando la difesa ucraina attraverso il nostro prestito di supporto e aumentando la pressione sulla Russia con nuove sanzioni", si legge. "La nostra strategia sta funzionando. Insieme, stiamo invertendo la tendenza. È stato un piacere accoglierla al Consiglio Europeo, presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky".