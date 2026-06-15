GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Trump: "C'è l'accordo con l'Iran, la firma il 19 giugno in Svizzera" | Poi frena: Senza intesa sul nucleare riprendiamo attacchi | I leader europei si impegnano per sminare Hormuz
In concomitanza con la firma, prevista anche l'apertura dello Stretto di Hormuz per consentire le operazioni di sminamento. Teheran: "Imposta la nostra volontà divina e ferrea sui nostri umiliati nemici"
© Afp
Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede "la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano". Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente Usa, Donald Trump, e la tv di stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il tycoon ha minacciato, in un'intervista a New York Times, di riprendere gli attacchi militari contro Teheran se non si arriva a un accordo definitivo sul nucleare. L'Iran "ha imposto la sua volontà divina e ferrea sui suoi umiliati nemici americani e sionisti. Il nemico non ha altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi", ha commentato lo Stato maggiore iraniano in un comunicato trasmesso dalla televisione di Stato. Via libera di Regno Unito, Francia, Germania e Italia (gruppo E4) per la revoca di alcune sanzioni contro l'Iran, a patto che la Repubblica islamica non acquisisca "mai armi nucleari. Siamo pronti a collaborare con Usa, Iran e Aiea a tal fine", hanno affermato i leader dei quattro Paesi europei in una dichiarazione congiunta.
I leader del G7 inizieranno lunedì a Evian, in Francia, le discussioni sulle "conseguenze" dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, inclusa la "riapertura a lungo termine" dello Stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. "L'obiettivo sarà quello di esaminare le conseguenze di questo accordo, il sostegno al Libano, la riapertura a lungo termine di Hormuz e, naturalmente, la conclusione di un accordo sul nucleare e sui missili balistici in Iran", ha affermato il presidente francese in un video pubblicato su Instagram al suo arrivo nella città sulle rive del Lago di Ginevra.
I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto da Usa e Iran: il Wti perde il 4,8%, a 80,80 dollari al barile, mentre il Brent cede il 3,9%a, a 83,89 dollari.