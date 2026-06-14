Iran, Trump conferma: "L'accordo si firmerà oggi" | I Pasdaran smentiscono: "Memorandum non ancora finalizzato"

Secondo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e, subito dopo, lo Stretto di Hormuz sarà aperto a tutti". È quanto ha scritto sul suo social Truth il tycoon. "Non vediamo l'ora di lavorare con l'Iran e l'intero Medio Oriente per molto tempo a venire. Speriamo che questo processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. Se così non fosse, abbiamo l'alternativa definitiva, che speriamo di non dover mai più utilizzare", ha aggiunto Trump. La smentita di Teheran, tramite i Pasdaran, non è tardata ad arrivare. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha affermato che "l'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di domani (domenica, ndr) non avverrà sicuramente".