Macron accoglie i leader, baci con Meloni poi la cena che apre il G7

G7 al via a Evian, c'è anche la stretta di mano Trump-Macron
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Strette di mano, con qualcuno, come con Giorgia Meloni, baci sulle guance. Il presidente francese Emmanuel Macron, con la moglie Brigitte, ha dato il benvenuto ai leader nei giardini del Royal Hotel di Evian-les-Bains, che ospiterà la tre giorni del G7. "Nice place", ha commentato il presidente Usa arrivando sulla passerella allestita sullo sfondo del lago Lemano. Subito dopo è toccato alla premier italiana.
A seguire sono arrivati il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer e il primo ministro canadese Mark Carney, tutti accompagnati dalle rispettive consorti, quindi è toccato alla prima ministra giapponese Sanae Takaichi, al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e a quella della commissione, Ursula von der Leyen, come sempre accompagnata dal marito. Poi è iniziata la cena inaugurale per i soli leader (senza staff), mentre in parallelo si svolgerà quella dei coniugi.
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Al vertice di Evian-les-Bains, anche il presidente statunitense Donald Trump che non ha perso tempo per annunciare l'accordo preliminare con l’Iran per porre fine al conflitto iniziato 15 settimane fa, definendolo una svolta per la sicurezza globale e per le relazioni tra Washington e Teheran. Pur senza rivelarne tutti i dettagli, Trump ha spiegato che l’intesa potrebbe favorire la stabilità del Medio Oriente, ridurre i prezzi del petrolio e sostenere i mercati finanziari.
Il presidente francese Emmanuel Macron, che aveva criticato la decisione americana di entrare in guerra senza consultare gli alleati europei, si è congratulato con Trump per il risultato. L’accordo prevederebbe possibili alleggerimenti delle sanzioni, lo sblocco di fondi iraniani congelati e aiuti per la ricostruzione del Paese, subordinati al rispetto di specifiche condizioni.
Restano però aperte questioni cruciali, come il controllo del programma nucleare iraniano e la gestione dell’uranio altamente arricchito. Al G7 si discuterà inoltre delle modalità e delle tempistiche per la riapertura dello Stretto di Hormuz, della guerra in Ucraina, dei rapporti commerciali e delle tensioni tra Stati Uniti ed Europa.