Macron accoglie i leader, baci con Meloni poi la cena che apre il G7

Strette di mano, con qualcuno, come con Giorgia Meloni, baci sulle guance. Il presidente francese Emmanuel Macron, con la moglie Brigitte, ha dato il benvenuto ai leader nei giardini del Royal Hotel di Evian-les-Bains, che ospiterà la tre giorni del G7. "Nice place", ha commentato il presidente Usa arrivando sulla passerella allestita sullo sfondo del lago Lemano. Subito dopo è toccato alla premier italiana.



A seguire sono arrivati il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer e il primo ministro canadese Mark Carney, tutti accompagnati dalle rispettive consorti, quindi è toccato alla prima ministra giapponese Sanae Takaichi, al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e a quella della commissione, Ursula von der Leyen, come sempre accompagnata dal marito. Poi è iniziata la cena inaugurale per i soli leader (senza staff), mentre in parallelo si svolgerà quella dei coniugi.