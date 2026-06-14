Zelensky sente Trump nel giorno del compleanno: sul tavolo guerra e negoziati

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione del suo compleanno e tra gli argomenti hanno discusso dei negoziati. Lo fa sapere la presidenza ucraina. La conversazione tra i due leader è durata almeno 30 minuti. Dmytro Lytvyn, consigliere del presidente dell'Ucraina per le comunicazioni, ha affermato che si è trattato di "una conversazione piuttosto significativa su argomenti che spaziavano dagli auguri di compleanno alla diplomazia e alla guerra/pace". Riferiscono i media ucraini.