Telefonata tra leader

Zelensky sente Trump nel giorno del compleanno: sul tavolo guerra e negoziati

Il colloquio è durato circa mezz'ora e ha affrontato anche il conflitto in corso

14 Giu 2026 - 17:24
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© Ansa

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione del suo compleanno e tra gli argomenti hanno discusso dei negoziati. Lo fa sapere la presidenza ucraina. La conversazione tra i due leader è durata almeno 30 minuti. Dmytro Lytvyn, consigliere del presidente dell'Ucraina per le comunicazioni, ha affermato che si è trattato di "una conversazione piuttosto significativa su argomenti che spaziavano dagli auguri di compleanno alla diplomazia e alla guerra/pace". Riferiscono i media ucraini.

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