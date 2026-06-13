Hormuz e sblocco degli asset, i punti del memorandum di pace Usa-Iran

"Il blocco navale deve essere completamente revocato" e "questo è il primo punto menzionato nell'accordo", ha rivendicato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, mentre anche fonti Usa hanno legato la fine del blocco alla riapertura di Hormuz. E' proprio il destino dello Stretto a vedere incongruenze tra le versioni delle due parti: Secondo gli Usa, il protocollo prevede la riapertura immediata e senza pedaggi della via marittima, con un ritorno ai volumi di traffico prebellici entro 30 giorni. Diversa invece la lettura iraniana, secondo cui "l'amministrazione dello Stretto di Hormuz non sarà più la stessa di prima" dopo l'imposizione dei pedaggi iraniani e che sono in corso discussioni con l'Oman sulla questione.