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Araghchi sui social: "Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione" | Trump ricondivide il post sul suo profilo
Il ministro degli esteri iraniano: "No a speculazioni". Intanto, il Centcom ha riferito di aver abbattuto droni di Teheran lanciati contro navi commerciali a Hormuz
© Afp
"Il memorandum di Islamabad", quello che dovrebbe sancire le condizioni per la fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, "non è mai stato così vicino alla conclusione": a dirlo è il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in un post su X prontamente ricondiviso da Donald Trump. Intanto, nella notte, il Centcom ha fatto sapere che gli Stati Uniti avrebbero abbattuto "diversi droni d'attacco unidirezionali" lanciati dall'Iran "nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz". I venti di possibile tregua tra Iran e Usa non sono visibili neanche sull'altro fronte: nel sud del Libano continuano gli attacchi israeliani contro Hezbollah, che a sua volta avrebbe attaccato la cosiddetta "zona gialla" imposta da Tel Aviv colpendo alcuni militari dell'Idf, anche se l'esercito israeliano non ha confermato. Nel frattempo, ircolano voci contraddittorie sulla bozza di accordo: non è chiaro se sia previsto il ritiro di Israele e lo stop dei raid.
"Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. In linea con il nostro approccio responsabile e trasparente, tutti i dettagli saranno condividi con il pubblico al momento opportuno". Così su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.