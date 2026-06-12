Guerra in Iran, Trump: "Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo" | "Hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari"

Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. "Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo", ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'intesa è "praticamente fatta", ha messo in evidenza. "Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader", ha aggiunto poi dallo Studio Ovale. Subito dopo "riaprirà anche lo Stretto di Hormuz", dove nel frattempo "resta pienamente in vigore" il blocco navale. "Abbiamo messo fine alla guerra con l'Iran. Hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito. Era proprio questo l'obiettivo, era il 95% della questione", ha detto il presidente degli Stati Uniti durante un comizio virtuale, come riporta Cnn. I media iraniani, vicini ai pasdaran, prima smentiscono, poi rivendicano: "Il testo è quello proposto dall'Iran". Ottimisti i mercati: Wall Street avanza con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%.