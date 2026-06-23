Meloni: "Sinceramente colpita da Trump ma la politica estera italiana non cambia"

"Sono rimasta sinceramente colpita" da Donald Trump, "quando l'ho detto ero estremamente sincera. Ho letto le varie ricostruzioni, con presunti video che sarebbero diventati virali in cui il mio atteggiamento poteva sembrare assertivo, piuttosto di ricostruzioni che racconterebbero di" un modo per "distogliere l'attenzione dall'andamento dei negoziati sull'Iran, riportando l'attenzione sulle difficoltà in ambito Nato. Tant'è che nelle ultime ore il fronte si è un po' allargato e non riguarda più soltanto l'Italia, ma coinvolge anche altri Paesi. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere, ho già detto e ribadito che non intendo continuare ad alimentare questo confronto". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'iniziativa "Il giorno de La Verità", sottolineando di "non cambiare idea. La politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni: mantenere solido il rapporto tra Usa e Ue è quello su cui si basa la forza dell'Occidente".