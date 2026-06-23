Trump sferza ancora l'Italia: "Si è comportata molto male" | Il capo negoziatore di Teheran: "Hormuz sarà gestito dall'Iran"

"Tutti devono sapere che la gestione dello Stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo Stretto di Hormuz". Lo ha detto - secondo quanto riportano i media statali iraniani - il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf. Intanto, Donald Trump sferza ancora l'Italia. "Si è comportata molto male", ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo Srudio Ovale. Attacco anche agli alleati: "Non ci sono stati per noi, e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro", ha detto.