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Concluso il primo round di colloqui tra Usa e Iran: "Incoraggianti progressi" | Delineata una "roadmap" per arrivare a un accordo entro 60 giorni
Nonostante le minacce di Donald Trump i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro iraniano Araghchi sembra concordare
Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello Stretto di Hormuz e una "unità per la gestione dei conflitti" con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con "incoraggianti progressi" e le trattative al livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. E il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi sembra concordare: sono stati fatti "progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. Per l'Iran sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici", ha detto su X elencando anche fra i risultati ottenuti la revoca blocco, lo sblocco di alcuni beni congelati e l'avvio di un "importante piano di ricostruzione e sviluppo". Washington e Teheran hanno deciso la creazione di un comitato di alto livello che avrà la supervisione politica della mediazioni.
Guerra in Iran
Il primo dei colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti si è conclusa. Lo hanno detto i mediatori del Pakistan e del Qatar in un comunicato congiunto, spiegando che le trattative si sono svolte in un'atmosfera costruttiva e positiva. Iran e Stati Uniti, sottolineano i due Paesi mediatori, hanno concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Pakistan e Qatar fanno sapere che i colloqui tecnici continueranno per il resto della settimana.