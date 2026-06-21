Vance e Witkoff in Svizzera, al via i negoziati con l'Iran | Tensione in Libano, Netanyahu: "La verità e Israele prevarranno"

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Mentre l'inviato di Trump Steve Witkoff e il vicepresidente Usa JD Vance sono arrivati in Svizzera per il primo round di "colloqui di alto livello" con l'Iran sul nucleare, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Dopo i continui raid israeliani in Libano, che hanno causato la morte di almeno 16 persone nelle ultime 24 ore nonostante il Paese dei Cedri faccia parte del memorandfum firmato da Washington e Teheran, i pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello Stretto di Hormuz. Solo nella serata di sabato sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine del cessate il fuoco in Libano da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu.
"Dobbiamo continuare" a gestire la situazione fra Israele e Libano. Così il vicepresidente JD Vance in partenza per la Svizzera, dove parteciperà ai colloqui con l'Iran. Il vice di Donald Trump ha già anticipato che la sua permanenza in Svizzera durerà al massimo uno o due giorni. Anche per questo, secondo quanto riportato dai media americani, Vance si è augurato che ci siano progressi sul dossier del nucleare e sulla tregua in Libano: "Queste sono le due cose su cui penso siamo concentrati. Sono sicuro che gli iraniani avranno dei temi su cui vogliono parlare".