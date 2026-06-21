Vance e Witkoff in Svizzera, al via i negoziati con l'Iran | Tensione in Libano, Netanyahu: "La verità e Israele prevarranno"

"Dobbiamo continuare" a gestire la situazione fra Israele e Libano. Così il vicepresidente JD Vance in partenza per la Svizzera, dove parteciperà ai colloqui con l'Iran. Il vice di Donald Trump ha già anticipato che la sua permanenza in Svizzera durerà al massimo uno o due giorni. Anche per questo, secondo quanto riportato dai media americani, Vance si è augurato che ci siano progressi sul dossier del nucleare e sulla tregua in Libano: "Queste sono le due cose su cui penso siamo concentrati. Sono sicuro che gli iraniani avranno dei temi su cui vogliono parlare".