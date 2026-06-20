A rafforzare questa narrazione contribuisce un episodio raccontato nel libro Regime Change. Durante un'intervista concessa ai giornalisti del New York Times Maggie Haberman e Jonathan Swan, Trump avrebbe mostrato un documento ricevuto da quello che ha definito "uno storico". Nel testo si sosteneva che il presidente americano fosse più potente di alcuni dei leader più temuti della storia. La motivazione riportata nel documento era perentoria: "Per quanto temibili ai loro tempi, non avevano una portata globale. Il loro potere era locale. Quello di Trump invece no". Un giudizio che il tycoon sembra aver accolto con entusiasmo, trasformandolo nell'ennesimo tassello della costruzione della propria immagine di leader senza eguali.