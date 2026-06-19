Trump presenta il nuovo Air Force One del Qatar: addio alla storica livrea voluta da Jacqueline Kennedy

© Afp
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Donald Trump ha presentato alla Joint Base Andrews il nuovo aereo presidenziale destinato a entrare temporaneamente in servizio come Air Force One. Si tratta di un jet di lusso donato dal governo del Qatar e adattato per le esigenze della presidenza degli Stati Uniti. L'aereo sarà impiegato come soluzione ponte tra gli attuali Boeing 747-200 modificati, in servizio dal 1990, e i nuovi velivoli che Boeing sta ancora completando e che non dovrebbero essere pronti prima di circa due anni. L'elemento che più colpisce è il radicale cambiamento estetico. Scompare infatti la storica livrea azzurro chiaro progettata da Jacqueline Kennedy nei primi anni Sessanta e diventata uno dei simboli più riconoscibili della presidenza americana.
Al suo posto compare una fusoliera bianca e blu navy attraversata da strisce rosse, con la scritta "United States of America" ben visibile lungo il fianco dell'aereo. Una scelta che richiama i colori della bandiera statunitense e rispecchia il gusto più volte espresso da Trump per una veste grafica più patriottica e marcata. Il nuovo jet non sostituirà definitivamente Air Force One. Il suo utilizzo è previsto soltanto fino alla consegna dei due nuovi aerei presidenziali che Boeing sta modificando per soddisfare gli standard di sicurezza e comunicazione richiesti dalla Casa Bianca. Per il 4 luglio il nuovo aereo sorvolerà la Casa Bianca per festeggiare il Giorno dell'Indipendenza.