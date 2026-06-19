Trump presenta il nuovo Air Force One del Qatar: addio alla storica livrea voluta da Jacqueline Kennedy

Donald Trump ha presentato alla Joint Base Andrews il nuovo aereo presidenziale destinato a entrare temporaneamente in servizio come Air Force One. Si tratta di un jet di lusso donato dal governo del Qatar e adattato per le esigenze della presidenza degli Stati Uniti. L'aereo sarà impiegato come soluzione ponte tra gli attuali Boeing 747-200 modificati, in servizio dal 1990, e i nuovi velivoli che Boeing sta ancora completando e che non dovrebbero essere pronti prima di circa due anni. L'elemento che più colpisce è il radicale cambiamento estetico. Scompare infatti la storica livrea azzurro chiaro progettata da Jacqueline Kennedy nei primi anni Sessanta e diventata uno dei simboli più riconoscibili della presidenza americana.