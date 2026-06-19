Trump-Meloni: quando il tycoon sceglie la carta dell'attacco verbale

"Debole contro la criminalità e terribile in politica estera". Questi gli insulti durissimi rivolti da Trump al suo connazionale Robert Francis Prevost, il primo Pontefice americano della storia. "Non voglio un Papa che pensa che l'Iran possa avere l'arma atomica non voglio un Papa che pensa che sia terribile che l'America abbia attaccato il Venezuela, un Paese che mandava massicce quantità di droga negli Stati Uniti e svuotava le proprie carcere mandando da noi assassini, spacciatori, killer. Non voglio un Papa che critica il presidente degli Stati Uniti perché sto facendo quel che avevo promesso di fare e per cui ho stravinto le elezioni". Ad aprile la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran era forse al suo culmine, tanto da suscitare un richiamo alla pace da parte di Leone XIV, "premiato" così da Donald Trump.