Donald Trump, l'ultimo bollettino medico: "È ingrassato di 6 kg e ha le caviglie gonfie, ma gode di eccellente salute"
Diffuso dalla Casa Bianca il resoconto del check-up sanitario a cui si è sottoposto il presidente americano: nessun segno di deterioramento cognitivo o demenza. Prosegue l'uso di farmaci contro il colesterolo
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La Casa Bianca ha diffuso un nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del presidente americano Donald Trump. Il tycoon "ha le caviglie gonfie", ha lividi "benigni" sulle mani ed è ingrassato di sei chili, ma per il resto è "in eccellente salute". Il documento è stato firmato dal medico presidenziale Sean P. Barbabella e rappresenta (anche) una risposta alle voci emerse nei giorni scorsi, secondo cui il silenzio della Casa Bianca - combinato alla relativa assenza di Trump da eventi pubblici - avrebbe nascosto la scoperta di qualcosa di negativo nei test sanitari cui il presidente era stato sottoposto.
Cosa dice il bollettino medico di Trump
Trump, come accennato, è considerato pienamente idoneo a svolgere le funzioni di "comandante in capo". Nel bollettino, Barbabella evidenzia il corretto funzionamento dell'apparato cardiovascolare, respiratorio e neurologico del tycoon, nonché lo stato "eccellente" delle sue condizioni fisiche generali, nonostante la fitta agenda quotidiana.
Barbabella ha inoltre sottolineato come il presidente abbia ottenuto ancora una volta il punteggio massimo al Montreal Cognitive Assessment, un test utilizzato per individuare eventuali segnali di deterioramento cognitivo o demenza, al quale il tycoon si era già sottoposto diverse volte dal suo primo mandato.
I lividi e il gonfiore alle gambe
In vista del suo ottantesimo compleanno, che ricorre tra 15 giorni, Donald Trump è stato oggetto di numerose speculazioni sulle sue condizioni fisiche, in particolare per la comparsa di lividi sulle mani e per un gonfiore alle gambe osservato negli ultimi mesi. Nel documento, Barbabella attribuisce nuovamente i lividi alle frequenti strette di mano e all'assunzione regolare di un farmaco. Alcuni medici - esterni alla Casa Bianca - hanno tuttavia espresso dubbi su questa spiegazione, osservando che i segni sono comparsi sulla mano sinistra, che non è quella dominante del presidente.
Il rapporto medico segnala la presenza di un lieve gonfiore alle caviglie, ma viene descritto come meno evidente rispetto all'anno precedente, senza però fornire ulteriori dettagli clinici. Viene poi confermato che il tycoon continua ad assumere due farmaci per il controllo del colesterolo. Non vengono menzionati ulteriori trattamenti farmacologici.
Quanto è alto e quanto pesa Trump?
Per quanto riguarda gli altri parametri sanitari, viene riportato che Trump - alto 190 centimetri - pesa 108 chilogrammi, circa 6,3 in più rispetto alla visita dell'anno precedente. In base all'indice di massa corporea, il presidente rientra nella categoria "Sovrappeso" e si trova vicino alla soglia che definisce l'obesità. Per questo motivo, i medici gli hanno consigliato di incrementare l'attività fisica e proseguire il percorso di controllo del peso.
L'ultima visita medica di Trump
La Casa Bianca ha precisato che il rapporto comprende esami diagnostici e accertamenti effettuati nell'ultimo anno, oltre ai pareri di 22 specialisti. Nei giorni scorsi, Trump si era sottoposto a una visita medica e odontoiatrica presso il Walter Reed National Military Medical Center, nel Maryland. Si tratta della terza visita effettuata nella struttura nell'arco degli ultimi 13 mesi, dopo il controllo annuale dell'aprile 2025 e la visita di monitoraggio di ottobre 2025.