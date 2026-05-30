Donald Trump, l'ultimo bollettino medico: "È ingrassato di 6 kg e ha le caviglie gonfie, ma gode di eccellente salute"

La Casa Bianca ha diffuso un nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del presidente americano Donald Trump. Il tycoon "ha le caviglie gonfie", ha lividi "benigni" sulle mani ed è ingrassato di sei chili, ma per il resto è "in eccellente salute". Il documento è stato firmato dal medico presidenziale Sean P. Barbabella e rappresenta (anche) una risposta alle voci emerse nei giorni scorsi, secondo cui il silenzio della Casa Bianca - combinato alla relativa assenza di Trump da eventi pubblici - avrebbe nascosto la scoperta di qualcosa di negativo nei test sanitari cui il presidente era stato sottoposto.