Se molte politiche dell'inquilino della Casa Bianca hanno dato un forte impulso all'economia Usa, però, ce ne sono altrettante che hanno impedito agli States di crescere al massimo delle loro possibilità. Primi fra tutti, i dazi: le imposte doganali volute dal tycoon hanno ridotto la crescita reale del Pil di circa lo 0,2% nel 2025. Dannose anche le restrizioni sull’immigrazione, con una perdita stimata di un altro 0,2%. Ma più di tutto, a provocare un rallentamento nella crescita del Paese sono i continui cambi d'umore di Trump: tra le altre cose, le incertezze su guerre e dazi fanno oscillare Borse e investimenti.