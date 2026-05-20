Accordo Trump-Agenzia delle entrate Usa: stop alle verifiche fiscali su presidente e suoi familiari

Il rapporto tra Donald Trump e il fisco statunitense è stato spesso tormentato e ora si arricchisce di un nuovo capitolo. Il dipartimento di Giustizia statunitense ha segretamente ampliato l'accordo fra il presidente Usa e l'Internal Revenue Service (Irs), l'Agenzia delle entrate americana, includendo una clausola che le impedisce di avanzare pretese fiscali nei confronti del tycoon, della sua famiglia e delle sue attività. La clausola prevede che all'Irs sia "permanentemente precluso" di rivendicare qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia stata o avrebbe potuto essere avanzata nei confronti di Trump prima del raggiungimento dell'accordo.