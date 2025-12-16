Usa, Trump fa causa alla Bbc: chiede 10 miliardi

I legali del tycoon hanno accusato l'emittente britannica di aver pubblicato una rappresentazione "falsa, diffamatoria, ingannevole, denigratoria, infiammatoria e maliziosa"
© Ansa
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato una causa per diffamazione contro l'emittente britannica Bbc chiedendo un risarcimento di dieci miliardi di Dollari. Lo rivela Cbs News. La causa, depositata presso il distretto sud della Florida, include un capo d'accusa per diffamazione e uno per violazione della legge della Florida sulle pratiche commerciali. Il team legale di Trump ha richiesto 5 miliardi di dollari di risarcimento per ciascun capo d'accusa.
In un ricorso di 33 pagine, gli avvocati di Trump hanno accusato la Bbc di aver pubblicato una rappresentazione "falsa, diffamatoria, ingannevole, denigratoria, infiammatoria e maliziosa" del presidente in un documentario trasmesso nel Regno Unito una settimana prima delle elezioni del 2024. Una parte del documentario si concentrava sulle parole e azioni di Trump nei giorni precedenti l'insurrezione al Campidoglio del 6 gennaio 2021.
La causa sostiene inoltre che la Bbc abbia "intenzionalmente e maliziosamente cercato di ingannare completamente il suo pubblico" montando insieme due clip dello stesso discorso che Trump aveva tenuto ai suoi sostenitori a Washington.
Con la causa contro la Bbc, Trump porta la sua battaglia contro i media fuori dai confini americani. Negli Stati Uniti il presidente ha dichiarato da tempo guerra ai media, definiti più volte nemici del popolo, e avviato una serie di cause contro il New York Times, Cbs e il Wall Street Journal del suo amico Rupert Murdoch, al quale ha chiesto un miliardo.