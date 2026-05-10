Regno Unito, il principe William rende pubblici i redditi: con oltre 20 milioni di sterline è tra i contribuenti più facoltosi
La principale fonte della ricchezza dell'erede al trono è il Ducato di Cornovaglia, storica proprietà istituita nel 1337
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Per anni le finanze della famiglia reale britannica sono rimaste avvolte nella discrezione, per i meno ferventi sostenitori della monarchia un sinonimo elegante di opacità. Il principe William adesso però ha deciso di cambiare rotta e scegliere la trasparenza. L'erede al trono del Regno Unito ha deciso di rendere pubblica la propria situazione fiscale, nonostante non fosse obbligato a farlo per legge. Una decisione che viene letta come un segnale di modernizzazione della corona britannica, linea che il principe del Galles porta avanti da tempo nel tentativo di avvicinare la Corona all’opinione pubblica.
Redditi superiori ai 20 milioni di sterline
Secondo le stime diffuse dalla stampa britannica, William percepisce entrate annue superiori ai 20 milioni di sterline, cifra che lo colloca tra i contribuenti più facoltosi del Paese. Le imposte versate ogni anno arriverebbero fino a 7 milioni di sterline, equivalenti a oltre 8 milioni di euro. Kensington Palace ha precisato che il principe paga l'aliquota massima prevista sia sull'imposta sul reddito sia sulle plusvalenze, comprese le entrate provenienti dal Ducato di Cornovaglia. Un dettaglio non secondario perché i membri senior della famiglia reale, in base a un accordo risalente al 1993, non sarebbero tenuti a sottostare al normale sistema fiscale britannico come i comuni cittadini. William ha, quindi, scelto volontariamente di rendere noti i propri versamenti.
Il tesoro del Ducato di Cornovaglia
La principale fonte della ricchezza del principe è il Ducato di Cornovaglia, storica proprietà istituita nel 1337 e passata a William dopo l'ascesa al trono di re Carlo III. Si tratta di un immenso patrimonio immobiliare e fondiario che comprende circa tremila proprietà tra Inghilterra e Galles. Nel portafoglio del Ducato rientrano terreni agricoli, abitazioni rurali, fattorie, allevamenti, edifici commerciali, uffici, unità industriali e perfino diritti su coste, estuari e fondali marini. Il valore complessivo del patrimonio riconducibile al principe del Galles sarebbe stimato attorno a 1 miliardo e 90 milioni di euro.
Le eredità di Diana e della Regina Madre
Accanto alle rendite del Ducato, William può contare anche sulle eredità familiari ricevute nel corso degli anni. Una parte significativa proviene dalla madre, Lady Diana Spencer e dalla Regina Elisabetta. Secondo le ricostruzioni, l'eredità complessiva ammonterebbe a circa 19 milioni di euro, contribuendo ulteriormente a consolidare il patrimonio personale del futuro sovrano britannico.
Tra monarchia e grandi star britanniche
Con i suoi livelli di reddito e tassazione, William entra di diritto nella ristrettissima élite dei super contribuenti britannici. Il Sunday Times lo colloca infatti accanto a nomi celebri dello sport e dello spettacolo come Ed Sheeran, Adele e Harry Styles. Una categoria che rappresenta appena lo 0,002% dei contribuenti del Regno Unito e che racconta il peso economico, oltre che istituzionale, della futura guida della monarchia britannica.