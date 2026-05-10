La principale fonte della ricchezza del principe è il Ducato di Cornovaglia, storica proprietà istituita nel 1337 e passata a William dopo l'ascesa al trono di re Carlo III. Si tratta di un immenso patrimonio immobiliare e fondiario che comprende circa tremila proprietà tra Inghilterra e Galles. Nel portafoglio del Ducato rientrano terreni agricoli, abitazioni rurali, fattorie, allevamenti, edifici commerciali, uffici, unità industriali e perfino diritti su coste, estuari e fondali marini. Il valore complessivo del patrimonio riconducibile al principe del Galles sarebbe stimato attorno a 1 miliardo e 90 milioni di euro.