La piattaforma di contenuti per adulti Onlyfans ha adesso una nuova guida dopo che Leonid Radvinsky, il miliardario che l'aveva trasformata in un colosso globale, è morto a marzo a 43 anni per un cancro terminale. Adesso la sua eredità imprenditoriale va alla moglie, Yekaterina Chudnovsky. Secondo un documento ufficiale del governo britannico, la 42enne ha assunto il controllo della società madre della piattaforma, Fenix International, ereditando con essa uno degli asset digitali più redditizi al mondo.
Chi è Yekaterina Chudnovsky
Chudnovsky non è una figura nuova nel panorama imprenditoriale, anche se finora si era tenuta lontana dai riflettori di OnlyFans. Laureata alla Northwestern e alla DePaul University, lavora come avvocato aziendale in una società tecnologica privata. Siede nei consigli di amministrazione di Elicio Therapeutics e Immix Biopharma, e ricopre un ruolo di consulente presso la Rare Cancer Research Foundation. Una fonte vicina alla coppia aveva già dichiarato a "Forbes" che lei era la "socia d'affari de facto" di Radvinsky. Lei e Leonid si erano sposati nel 2008 e hanno avuto quattro figli.
Cosa controlla adesso
Stando al documento britannico, Chudnovsky possiede almeno il 75% delle azioni e dei diritti di voto di Fenix International. Ha anche il diritto di nominare e revocare la maggioranza del consiglio di amministrazione della società. Un controllo pressoché totale su una piattaforma che lo scorso anno ha generato circa 1,5 miliardi di dollari di ricavi e oltre 700 milioni di dollari di profitti. Nel 2024 il sito che trattiene il 20% dei guadagni dei creator, aveva registrato 7,2 miliardi di dollari di transazioni lorde nel 2024 a fronte di 4,6 milioni di account attivi.
Un impero giovane
Radvinsky aveva acquistato il 75% di Fenix nel 2018 dal fondatore Tim Stokely e da suo padre Guy Stokely per una cifra stimata in 30 milioni di dollari. Da quel momento aveva puntato con decisione sui contenuti per adulti, e la scelta si era rivelata vincente soprattutto durante la pandemia, quando la piattaforma aveva attirato una massa di nuovi creatori. Nel 2024 OnlyFans ha registrato 7,2 miliardi di dollari in transazioni lorde e conta oggi 4,6 milioni di account creator. La piattaforma trattiene il 20% dei guadagni di ogni creatore. In quattro anni, i dividendi incassati da Radvinsky hanno sfiorato 1,8 miliardi di dollari.
Il valore dell'eredità
Al momento della morte, "Forbes" stimava il patrimonio di Radvinsky a 4,7 miliardi di dollari, legato quasi interamente alla partecipazione in Fenix. È questa cifra che Chudnovsky si trova ora a gestire, insieme alle complessità di un'azienda sotto pressione normativa costante: nel Regno Unito ci sono norme stringenti sulla verifica dell'età degli utenti, mentre negli Stati Uniti le banche hanno presentato segnalazioni di attività sospette legate a OnlyFans e al precedente sito di cam di Radvinsky, MyFreeCams, per oltre un miliardo di dollari in transazioni risalenti al 2009.