Chudnovsky non è una figura nuova nel panorama imprenditoriale, anche se finora si era tenuta lontana dai riflettori di OnlyFans. Laureata alla Northwestern e alla DePaul University, lavora come avvocato aziendale in una società tecnologica privata. Siede nei consigli di amministrazione di Elicio Therapeutics e Immix Biopharma, e ricopre un ruolo di consulente presso la Rare Cancer Research Foundation. Una fonte vicina alla coppia aveva già dichiarato a "Forbes" che lei era la "socia d'affari de facto" di Radvinsky. Lei e Leonid si erano sposati nel 2008 e hanno avuto quattro figli.