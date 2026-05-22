Carburanti, stop al fermo dell'autotrasporto: dal governo 300 milioni di credito imposta

Le rappresentanze dell'autotrasporto hanno deciso di sospendere il fermo nazionale dopo un "confronto approfondito e costruttivo a Palazzo Chigi sulla grave crisi determinata dagli aumenti eccezionali dei carburanti". Nel corso dell'incontro è stata raggiunta un'intesa sulle questioni economiche con l'ottenimento di alcune misure ritenute prioritarie per il settore, tra cui un credito d'imposta per un importo di circa 300 milioni di euro, la compensazione del rimborso accise trimestrale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e la possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte. Tali misure, specificamente dedicate al settore, saranno inserite nel decreto-legge che sarà approvato dal Consiglio dei ministri in serata.