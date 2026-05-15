La stretta fiscale del governo Starmer svuota Londra e il Regno Unito scopre di non essere più il paradiso preferito dei grandi patrimoni. La nuova edizione della Rich List del Sunday Times che fotografa i 350 uomini e donne più facoltosi del Paese, racconta un fenomeno che scuote la City e allarma il mondo finanziario britannico: la fuga dei super ricchi. Secondo la classifica 2026, ben 111 cittadini britannici hanno lasciato la capitale inglese. Un numero senza precedenti, attribuito direttamente all'inasprimento fiscale voluto dal governo laburista guidato da Keir Starmer e dalla cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves. Nel mirino la riforma che ha cancellato gli ultimi vantaggi per i cosiddetti non-dom, i residenti stranieri che godevano di un regime fiscale privilegiato.