La lettera di Trump a Vance: "Ecco cosa fare se mi uccidono"

"C'è una lettera nel cassetto del Resolute Desk, indirizzata al vicepresidente, nel caso in cui dovesse accadergli qualcosa", ha dichiarato l'alto funzionario, precisando però di non poter rendere pubblici i contenuti della missiva. "Abbiamo dei protocolli, credetemi. Non sono protocolli di cui posso discutere, ma ne abbiamo". Gorka ha anche sottolineato che tale pianificazione rientra in una strategia di "proiezione di forza verso avversari come Cina, Iran e Russia".



Vance è il primo in linea di successione qualora Trump dovesse venire a mancare per morte naturale, essere ucciso o lasciare la Casa Bianca per altri motivi. Seguono lo speaker della Camera, attualmente Mike Johnson, e il presidente del Senato, ruolo ricoperto anch'esso da Vance. A gennaio il tycoon, già scampato a due attentati, aveva rivelato di aver lasciato "istruzioni molto precise" su come "far saltare l'Iran" qualora Teheran lo assassinasse. Tuttavia, non aveva menzionato nessuna lettera per Vance nella scrivania dello Studio Ovale. "Ho lasciato un messaggio. Se mai dovesse mi dovesse accadere qualcosa, faremo saltare in aria l'Iran", aveva detto a NewsNation.