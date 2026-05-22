Trump, l'amico Paolo Zampolli: "Ci siamo conosciuti al ristorante, eravamo seduti allo stesso tavolo"

E sulla figura di Trump come portatore di pace, Zampolli ha aggiunto: "Il presidente non vuole le guerre, ha portato otto processi di pace nel mondo. In Iran ha dovuto fare questa cosa ma noi tutti speriamo che finisca il prima possibile. Anche con Gaza abbiamo avuto dei risultati con degli accordi, anche se da una parte non vengono rispettati, sta facendo davvero il possibile. Lo stesso per l'Ucraina dove mi sembra che l'Europa però non stia facendo molto".