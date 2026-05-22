Iran, Teheran accusa Usa e Israele di "crimine di guerra" per l'attacco all'istituto Pasteur | Mediatori a lavoro su "lettera di intenti"

Donald Trump ha detto al premier israeliano Benyamin Netanyahu che i mediatori stanno lavorando a una "lettera di intenti" che Stati Uniti e Iran firmeranno per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano (il nodo più difficile da sciogliere) e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios citando una fonte americana. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha condannato l'attacco sferrato da Usa e Israele contro l'Istituto Pasteur di Teheran durante le ostilità dei mesi scorsi, definendolo un "palese crimine di guerra". Intanto alla Camera statunitense non è stata approvata una mozione (presentata dai democratici) contro i poteri di guerra del presidente Donald Trump a causa delle troppe assenze in aula dei deputati repubblicani.