Iran, Cnn: "Sospetto attacco hacker di Teheran contro le stazioni di benzina americane"

Negli ultimi mesi, gruppi legati a Teheran avrebbero intensificato le attività informatiche contro obiettivi statunitensi e israeliani nel contesto del conflitto in atto tra i tre Paesi. Secondo funzionari israeliani e analisti privati citati dalla Cnn, le operazioni iraniane sono diventate più rapide, aggressive e sofisticate, combinando sabotaggi digitali, fughe di dati e campagne psicologiche online. Gli esperti sottolineano inoltre che molti sistemi industriali Usa restano vulnerabili perché collegati direttamente a Internet senza adeguate misure di sicurezza, nonostante anni di avvertimenti da parte delle autorità federali.